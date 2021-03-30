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Рада лишила мандатов Скичко и Колыхаева

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде появятся еще два новых парламентария. Сегодня депутаты лишили полномочий нардепов Александра Скичко и Игоря Колыхаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Депутата ВР от фракции "Слуга народа" Александра Скичко лишили полномочий в связи с назначением на должность главы Черкасской областной госадминистрации.

Полномочия нардепа от группы "За майбутнє" Игоря Колыхаева прекратили, поскольку его избрали мэром Херсона.

В случае, если бы они прошли в Раду по списку, в парламент могли зайти следующие номера из этого списка. Однако Скичко стал нардепом, победив на 197-м округе в Черкасской области, а Колыхаев - после победы в округе №184 Херсонской области.

Это значит, что Центральная избирательная комиссия должна назначить довыборы на этих округах, чтобы избрать двух новых народных депутатов, которые зайдут в ВР вместо Скичко и Колыхаева.

Напомним, 28 марта 2021 года на двух одномандатных избирательных округах состоялись довыборы в Раду. Голосование проходило на округе №87 в Ивано-Франковской области и округе №50 в Донецкой области.

Как писало РБК-Украина, 29 марта ЦИК обработал 100% протоколов голосования на довыборах в избирательном округе №50. Победу с большим отрывом от оппонентов получил городской глава Доброполья Андрей Аксенов.\

На округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют кандидаты Александр Шевченко и Руслан Кошулинский. Дистанция между ними менее одного процента.

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