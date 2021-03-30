Рада лишила мандатов Скичко и Колыхаева

Депутата ВР от фракции "Слуга народа" Александра Скичко лишили полномочий в связи с назначением на должность главы Черкасской областной госадминистрации.

Полномочия нардепа от группы "За майбутнє" Игоря Колыхаева прекратили, поскольку его избрали мэром Херсона.

В случае, если бы они прошли в Раду по списку, в парламент могли зайти следующие номера из этого списка. Однако Скичко стал нардепом, победив на 197-м округе в Черкасской области, а Колыхаев - после победы в округе №184 Херсонской области.

Это значит, что Центральная избирательная комиссия должна назначить довыборы на этих округах, чтобы избрать двух новых народных депутатов, которые зайдут в ВР вместо Скичко и Колыхаева.