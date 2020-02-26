В Раде появился закон об отмене повинности по расквартированию военных

В Верховной раде появился законопроект Кабинета министров об отмене военно-квартирной повинности по расквартированию военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Проект закона №3116 "О внесении изменения в статью 8 закона "О правовом режиме военного положения" по военно-квартирной повинности для физических и юридических лиц" был зарегистрирован в парламенте 24 февраля. На данный момент его текст отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабинет министров Украины направил в Верховную раду законопроект об отмене военно-квартирной повинности по расквартированию военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения.

Как писало РБК-Украина, замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что в Раде разработают законопроект об ответственности за содействие оккупационным войскам. Разработкой законопроекта занимается профильный комитет ВР.

Добавим также, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих.