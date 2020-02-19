Кабмин хочет отменить повинность по расквартированию военных

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство одобрило соответствующий проект закона на заседании

Кабинет министров Украины направил в Верховную раду законопроект об отмене военно-квартирной повинности по расквартированию военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата ВР Алексея Гончаренко.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"Правительство направило в Раду законопроект об отмене военно-квартирной повинности по расквартированию военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений во время военного режима", - написал парламентарий.

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