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Кабмин хочет отменить повинность по расквартированию военных

Новости » Политика     19.02.2020 - 11:44
Кабмин хочет отменить повинность по расквартированию военных
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство одобрило соответствующий проект закона на заседании

Кабинет министров Украины направил в Верховную раду законопроект об отмене военно-квартирной повинности по расквартированию военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата ВР Алексея Гончаренко.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Кабмин хочет отменить повинность по расквартированию военных

"Правительство направило в Раду законопроект об отмене военно-квартирной повинности по расквартированию военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений во время военного режима", - написал парламентарий.

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