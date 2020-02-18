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В Раде хотят предусмотреть ответственность за содействие оккупационным войскам

Новости » Политика     18.02.2020 - 11:30
В Раде хотят предусмотреть ответственность за содействие оккупационным войскам
Фото: Александр Качура (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас профильный комитет разрабатывает соответствующий проект закона

В Верховной раде разработают законопроект об ответственности за содействие оккупационным войскам. Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

Разработкой законопроекта занимается профильный комитет ВР.

"Профильный комитет сейчас разрабатывает законопроект. Но это будет не закон о коллаборационистах, но это будет часть военного преступления. Это содействие оккупационным режимам, оккупационным войскам. И за это тоже будет предусмотрена ответственность", - заявил Качура.

Напомним, в понедельник в Раде появился текст законопроекта №3057 "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации". Так, агентство планируется создать как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Как писало РБК-Украина, 11 февраля в ВР был зарегистрирован законопроект №3057 "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации".

Добавим также, в начале февраля в Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

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