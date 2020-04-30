В Раде появился закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии

В Верховной раде появился законопроект Кабинета министров, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе). Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Целью принятия проекта является внедрение механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе. Проект направлен на обеспечение доступа к кредитованию субъектам хозяйствования, которые понесли значительные финансовые потери в результате внедрения мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Документом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины в части введения понятия гарантийного обязательства на портфельной основе. Также предлагается дополнить положения этого кодекса нормами о возможности предоставления портфельных гарантий без обеспечения исполнения обязательств и привлечения юридических лиц для оказания агентских, консультационных и других услуг, необходимых для управления гарантийными обязательствами государства, предоставленными на портфельной основе.

Напомним, Кабмин на своем заседании 29 апреля поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Как писало РБК-Украина, украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса.

Добавим также, правительство внесло в Верховную раду законопроект №3419 "О внесении изменения в статью 6 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Данный законопроект также касается кредитования.