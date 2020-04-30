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У Раді з'явився закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії

Новини » Політика     30.04.2020 - 17:18
У Раді з'явився закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін підтримав даний проект закону на засіданні в середу

У Верховній раді з'явився законопроект Кабінету міністрів, який пропонує ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі). Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Метою прийняття проекту є запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі. Проект спрямовано на забезпечення доступу до кредитування суб’єктам господарювання, які зазнали значних фінансових втрат внаслідок запровадження заходів із запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції.

Документом вносяться зміни до Бюджетного кодексу України в частині введення поняття гарантійного зобов’язання на портфельній основі. Також пропонується доповнити положення цього кодексу нормами щодо можливості надання портфельних гарантій без забезпечення виконання зобов’язань та залучення юридичних осіб для надання агентських, консультаційних та інших послуг, необхідних для управління гарантійними зобов’язаннями держави, наданими на портфельній основі.

Нагадаємо, Кабмін на своєму засіданні 29 квітня підтримав законопроект, який пропонує ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельної основі).

Як писало РБК-Україна, українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу.

Додамо також, уряд вніс до Верховної Ради законопроект №3419 "Про внесення зміни до статті 6 закону" Про державний бюджет України на 2020 рік ". Даний законопроект також стосується кредитування.

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