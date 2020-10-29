В Раде появился закон Кабмина о публичных консультациях с госвластью

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров о публичных консультациях с государственной властью. Он зарегистрирован под №4254.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ определяет правила проведения субъектами властных полномочий публичных консультаций по вопросам формирования и реализации государственной, региональной политики, решения вопросов местного значения, подготовки проектов стратегических и программных документов (концепций, стратегий, программ, планов мероприятий и т.п.), нормативно-правовых актов для согласования публичных и частных интересов.

Однако такие консультации не предусмотрены при подготовке проектов актов в части положений, содержащих информацию с ограниченным доступом. Также они не распространяются на правоотношения, связанные с проведением всеукраинского и местных референдумов, внесением местной инициативы, проведением общественных слушаний, общих собраний граждан.

Этот закон не будет действовать и по вопросам общей или частичной мобилизации, введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения, применения Вооруженных сил Украины, проведения операций Объединенных сил, антитеррористических операций и тому подобное.

Документ предусматривает, что электронные консультации являются обязательной формой проведения публичных консультаций. До создания технических возможностей для их проведения на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества электронные консультации органы власти будут проводить на своих сайтах.

В законе определено, что субъект властных полномочий в срочном порядке без проведения публичных консультаций разрабатывает проекты актов по вопросам предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, по другим вопросам, связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью, свободе, безопасности человека и тому подобное.

Порядок проведения публичных консультаций

Субъект властных полномочий проводит публичные консультации в таком порядке. Сначала составляет план проведения публичных консультаций, затем составляет консультационный документ, после чего обнародует его на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества и на собственном официальном сайте.

После этого субъект властных полномочий:

информирует заинтересованные стороны о проведении публичных консультаций;

проводит мероприятия в рамках публичных консультаций;

обнародует предложения, полученные в ходе публичных консультаций, на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества и на собственном официальном сайте;

изучает и анализирует предложения;

обнародует отчет о результатах проведения публичных консультаций, доработанный проект акта на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества и на собственном официальном сайте.

Напомним, 21 октября правительство одобрило проект закона о публичных консультациях с государственной властью. Он является частью выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Как писало РБК-Украина, в сентябре Кабмин представил план приоритетных действий на 2020 год, среди которых работа с ЕС над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации.