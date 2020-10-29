У Раді з'явився закон Кабміну про публічні консультації з держвладою

У Верховній раді зявився текст законопроекту Кабінету міністрів про публічні консультації з державною владою. Він зареєстрований під №4254.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ визначає правила проведення суб’єктами владних повноважень публічних консультацій з питань формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проектів стратегічних та програмних документів (концепцій, стратегій, програм, планів заходів тощо), нормативно-правових актів для узгодження публічних та приватних інтересів.

Однак такі консультації не передбачені при підготовці проектів актів у частині положень, що містять інформацію з обмеженим доступом. Також вони не поширюються на правовідносини, пов’язані з проведенням всеукраїнського та місцевих референдумів, внесенням місцевої ініціативи, проведенням громадських слухань, загальних зборів громадян.

Цей закон не буде діяти і щодо питань загальної або часткової мобілізації, введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, застосування Збройних сил України, проведення операцій Об’єднаних сил, антитерористичних операцій тощо.

Документ передбачає, що електронні консультації є обов’язковою формою проведення публічних консультацій. До створення технічних можливостей для їх проведення на онлайн-платформі для взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства електронні консультації органи влади будуть проводити на власних веб-сайтах.

У законі визначено, що суб’єкт владних повноважень у терміновому порядку без проведення публічних консультацій розробляє проекти актів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, з інших питань, пов’язаних з виникненням загрози життю, здоров’ю, свободі, безпеці людини тощо.

Порядок проведення публічних консультацій

Суб’єкт владних повноважень проводить публічні консультації у такому порядку. Спочатку складає план проведення публічних консультацій, потім складає консультаційний документ, після чого оприлюднює його на онлайн-платформі для взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства та на власному офіційному веб-сайті.

Після цього суб’єкт владних повноважень:

інформує заінтересовані сторін про проведення публічних консультацій;

проводить заходи в рамках публічних консультацій;

оприлюднює пропозиції, отримані під час публічних консультацій, на онлайн-платформі для взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства та на власному офіційному веб-сайті;

вивчає та аналізує пропозиції;

оприлюднює звіт про результати проведення публічних консультацій, доопрацьований проект акта на онлайн-платформі для взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства та на власному офіційному веб-сайті.

Нагадаємо, 21 жовтня уряд схвалив проект закону про публічних консультаціях з державною владою. Він є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Як писало РБК-Україна, у вересні Кабмін презентував план пріоритетних дій на 2020 рік, серед яких робота з ЄС над "промисловим безвизом" і оновленням Угоди про асоціацію.