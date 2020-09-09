Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год
Киев, Среда 09 сентября 2020 14:10
Новина українською
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
На очередном заседании Кабинета министров Украины был утвержден План приоритетных действий правительства на 2020 год. Названы главные шаги.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил из Плана действий следующие пункты:
- Работа с Европейским Союзом над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы "Путь в Европу".
- Наработки законопроекта о свободной экономической зоне для ИТ-отрасли.
- Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса.
- Поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства.
- Создание Фонда развития сельских территорий.
- Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство.
- Введение "нулевой декларации", то есть амнистия капиталов.
- Завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.
- Комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры).
- Установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения.
- Окончательная ликвидация коррупционного монстра Даби и диджитализация разрешительных процедур в строительстве.
- Продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.
- Разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.
В частности, для реализации реформы государственного управления запланированы следующие шаги:
Разработка и представление Кабмином законопроекта об изменениях в законы "О центральных органах исполнительной власти и "О Кабинете министров Украины". Речь идет об усовершенствовании организации и порядка функционирования Кабмина и ЦОИВ (Центрального органа исполнительной власти).
Для установления единых требований к нормопроектированию и решения коллизионных вопросов разработка и представление Кабмином законопроекта "О нормативно-правовых актах".
Для внедрения современных стандартов подготовки проектов решений и привлечения заинтересованных лиц к их подготовке разработка и представление Кабмином законопроекта "О публичных консультациях".
Для сосредоточения Кабмина и ЦОИВ на реализации ключевых и присущих им функций и прекращения рассмотрения правительством ведомственных, операционных и технических вопросов разработка и представление Кабмином законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении КМУ несвойственных полномочий".
Работа над обновлением регламента Кабмина в соответствии с рекомендациями программы поддержки совершенствования управления и менеджмента SIGMA.
Перед Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы поставлены следующие завдиння:
-
Обновление конкурсных процедур для обеспечения прозрачного отбора на госслужбу, основанной на европейских принципах;
- Совершенствование законодательства в сфере развития госслужбы и системы оплаты труда с целью обновления процедуры отбора по принципам SIGMA и внедрение прозрачной системы оплаты труда госслужащих. Законопроект должен быть подан в парламент;
- Введение системы оплаты труда на основе классификации должностей государственной службы в пилотных государственных органах в рамках реализации Концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих. Соответствующее постановление должно быть принято Кабмином;
-
Внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами и начисления заработной платы, учитывая HRMIS.
Напомним, в Кабмине назвали ТОП-10 новых госуслуг, которые запустят с октября.