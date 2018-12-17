У Раді з'явився текст проекту про стимулювання інвестицій в ОПК

Ілюстративне фото (сайт держконцерну)

Проектом передбачається унеможливити участь учасників "Укроборонпрому" у заснуванні спільних підприємств з РФ

На сайті Верховної ради України опубліковано законопроект №9401 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій у оборонно-промисловий комплекс". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

У пояснювальній записці підкреслюється, що для учасників Державного концерну "Укроборонпром" декретом Кабінету міністрів передбачена заборона бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів. До того ж у законі "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" взагалі відсутня норма, що врегульовує питання участі підприємств ОПК у спільних підприємствах.

Підкреслюється, що створення спільних підприємств у формі господарських організацій для реалізації інвестиційно-інноваційних, капіталомістких, довготривалих проектів є міжнародною практикою, завдяки якій виникає можливість розподіляти ризики проекту, залучати до нього значні інвестиції та просувати товари/послуги на ринки інших країн.

"Прийняття проекту закону сприятиме залученню іноземних інвестиції, розвитку підприємств - учасників Концерну та забезпеченню Збройних сил України та інших військових формувань сучасним озброєнням та військовою технікою", - запевняють у Кабміні.

Отож, законопроектом пропонується надати право учасникам Концерну брати участь в реалізації міжнародних проектів шляхом створення господарських організацій із залученням іноземних інвестицій в ОПК, а також унеможливити участь учасників Концерну у заснуванні спільних підприємств з Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс у Раду законопроект про створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій у оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

Як писало РБК-Україна раніше, у липні Верховна рада звільнила ДК "Укроборонпром" від боргів перед компаніями Росії. А в серпні відповідний закон підписав президент Петро Порошенко.