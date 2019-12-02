В Раде появился текст закона о ратификации соглашения с ЕБРР о 150 млн евро кредита

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кредит будет направлен на электрификацию железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка

В Верховной раде появился текст законопроекта авторства президента Владимира Зеленского №0011 "О ратификации Гарантийного соглашения (Проект электрификации Украинской железной дороги "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития". Текст соответствующего закона был опубликован на сайте парламента в понедельник, 2 декабря.

О соглашении

Указано, что данное соглашение было подписано 30.12.2017 в городе Киеве с целью привлечения финансовых ресурсов в размере 150 млн евро в соответствии с Соглашением о займе, подписанном между ПАО "Укрзализныця" и ЕБРР.

Проект электрификации предусматривает строительство второго пути, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка. Это позволит увеличить уровень пропускной способности направления, обеспечить энергосбережение при перевозках железнодорожным транспортом и уменьшить эксплуатационные расходы.

"Электрификация, кроме повышения скорости движения и производительности труда, позволит получить значительную экономию дорогостоящего дизельного топлива и улучшить экологическую обстановку в регионе за счет исключения вредных выбросов (продуктов сгорания дизельного топлива) в атмосферу", - говорится в пояснительной записке.

Стоимость проекта электрификации

В частности, по оценкам экспертов, общая стоимость проекта без учета НДС составит около 300 млн евро (150 млн евро - кредитные средства ЕИБ, а 150 млн евро - кредитные средства ЕБРР), в том числе:

электрификация и строительство вторых путей на направлении Долинская - Николаев - 202 млн евро;

внешнее электроснабжение тяговых подстанций - 45 млн евро;

электрификация направления Николаев - Колосовка - 49 млн евро.

При этом доля УЗ в финансировании проекта составит около 60 млн евро (НДС 20%).

Возврат кредита

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона указано, что возврат средств кредита будет осуществляться за счет:

средств, полученных железными дорогами от перевозок железнодорожным транспортом грузов и пассажиров;

доходов от дополнительных объемов перевозок;

сокращения расходов энергоресурсов;

улучшения транспортного обслуживания клиентуры и пассажиров.

"Средства будут возвращены в установленном порядке в соответствии с условиями финансового и кредитного соглашений и заложены в финансовых планах "Укрзализныци" на соответствующие годы. Предлагается как надлежащее обеспечение предоставить в залог имущественное право требования уплаты денежных сумм по контрактам (договорам) об организации перевозок ПАО "Укрзализныця" в объемах, согласованных с Министерством финансов Украины", - отмечается в обосновании.

Добавим, весь проект должны ввести в эксплуатацию до IV квартала 2021 года.

Напомним, 29 ноября Зеленский внес в Раду законопроект №0011 "О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития". Однако сначала текст законопроекта отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, глава государства предлагает Верховной раде внести изменения в государственный бюджет на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". На строительство предлагается перераспределить 200 млн гривен.