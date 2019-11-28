Раде предлагают направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде направить 200 млн гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом свидетельствует проект закона №2505 главы государства, зарегистрированный на сайте ВР.

В пояснительной записке отмечается, что в государственном бюджете Украины на 2019 год Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабмина по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" предусмотрены расходы в объеме 200,0 млн гривен.

Однако на сегодня нормативно не урегулирован вопрос деятельности фонда и отсутствует механизм использования указанных средств, расходы по указанной бюджетной программе в 2019 году не осуществлялись и не будут использованы до конца года. При этом существует насущная необходимость увеличения расходов для реализации строительства лечебно-диагностического комплекса "Охматдет".

"Для выполнения работ по строительству в 2019 году предусмотрено капитальные расходы в размере только 600,0 млн грн, что не учитывает реальную потребность, предусмотренную директивными сроками завершения строительства, ведь высокие требования к качеству сырья и материалов, оборудования, применяемых при строительства и оснащения современного лечебно-диагностического комплекса, обусловили необходимость их приобретения за границей, поэтому импортная составляющая проекта составляет ориентировочно 80%, что приводит к необходимости предоставления авансов исполнителям со сроками погашения до 10 месяцев", - указано в пояснительной записке.

Таким образом, законопроектом предусматривается увеличить расходы на строительство диагностического комплекса "Охматдет" за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" на сумму 200 000,0 тыс. гривен.

Напомним, в четверг Зеленский зарегистрировал в Раде проект закона №2505, которым предлагается внести изменения в бюджет-2019. Однако сначала текст законопроекта отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, в январе Владимир Гройсман, который занимал на тот момент должность главы правительства, заявлял, что строительство нового корпуса детской клинической больницы "Охматдет" завершится в 2019 году.

Добавим также, Министерство здравоохранения провело аудит в больнице "Охматдет", Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок.