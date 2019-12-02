ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді з'явився текст закону про ратифікацію угоди з ЄБРР про 150 млн євро кредиту

Новини » Економіка     02.12.2019 - 18:28
У Раді з'явився текст закону про ратифікацію угоди з ЄБРР про 150 млн євро кредиту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кредит буде спрямований на електрифікацію залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка

У Верховній раді з'явився текст законопроекту авторства президента Володимира Зеленського №0011 "Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації Української залізниці "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку". Текст відповідного закону був опублікований на сайті парламенту у понеділок, 2 грудня.

Вказано, що дану угоду було підписано 30.12.2017 у місті Києві з метою залучення фінансових ресурсів у розмірі 150 млн євро відповідно до Угоди про позику, підписану між ПАТ "Укрзалізниця" та ЄБРР.

Проект електрифікації передбачає будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка. Це дозволить збільшити рівень пропускної спроможності напрямку, забезпечити енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом та зменшити експлуатаційні витрати.

"Електрифікація, крім підвищення швидкості руху й продуктивності праці, дозволить одержати значну економію дорогого дизельного палива й поліпшити екологічну обстановку в регіоні за рахунок виключення шкідливих викидів (продуктів згоряння дизельного палива) в атмосферу", - сказано у пояснювальній записці.

Зокрема, за оцінками експертів, загальна вартість проекту без урахування ПДВ складе близько 300 млн євро (150 млн євро - кредитні кошти ЄІБ, а 150 млн євро - кредитні кошти ЄБРР), у тому числі:

  • електрифікація та будівництво других колій на напрямку Долинська - Миколаїв - 202 млн євро;
  • зовнішнє електропостачання тягових підстанцій - 45 млн євро;
  • електрифікація напрямку Миколаїв - Колосівка - 49 млн євро.

При цьому частка УЗ у фінансуванні проекту складе близько 60 млн євро (ПДВ 20%).

У фінансовому-економічному обґрунтуванні до проекту закону вказано, що повернення коштів кредиту буде здійснюватися за рахунок:

  • коштів, отриманих залізницями від перевезень залізничним транспортом вантажів та пасажирів;
  • прибутків від додаткових обсягів перевезень;
  • скорочення витрат енергоресурсів;
  • покращення транспортного обслуговування клієнтури і пасажирів.

"Кошти будуть повернуті в установленому порядку відповідно до умов Фінансової та Кредитних угод і закладені у фінансових планах "Укрзалізниці" на відповідні роки. Пропонується як належне забезпечення надати у заставу майнове право на вимогу сплати грошових сум за контрактами (договорами) про організацію перевезень ПАТ "Укрзалізниця" в обсягах, погоджених з Міністерством фінансів України", - зазначається в обгрунтуванні.

Додамо, увесь проект мають ввести в експлуатацію до IV кварталу 2021 року.

Нагадаємо, 29 листопада Зеленський вніс до Ради законопроект №0011 "Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку". Однак спочатку текст законопроекту був відсутній.

Як писало РБК-Україна, глава держави також пропонує Верховній раді внести зміни в державний бюджет на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". На будівництво пропонується перерозподілити 200 млн гривень.

Раді пропонують визначити поняття "злодій у законі" У президента закликають Раду прийняти закони про деолігархізацію і деофшоризацію
Новини України Володимир ЗеленськийЄБРРВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся