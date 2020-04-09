В Раде появился текст закона Кабмина об изменении таможенного тарифа

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров, которым предлагается изменить таможенный тариф Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, законопроект №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины по поводу временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" на данный момент обрабатывается в комитете.

Документом предлагается временный, до 30 июня 2020 года, ввоз на таможенную территорию Украины ржи по коду УКТВЭД 1002 90 00 00, овса по коду УКТВЭД 1004 90 00 00, риса по кодам УКТВЭД 1006 10 23 00 и 1006 10 94 00, гречки по коду УКТВЭД 1008 10 00 00, проса по коду УКТВЭД 1008 29 00 00 по нулевой ставке ввозной пошлины.

В пояснительной записке отмечается, что росту импорта товаров препятствует снижение курса национальной валюты.

"Одним из таких мероприятий может быть временное введение ввоза на таможенную территорию Украины отдельных видов зерновых культур по нулевой ставке ввозной пошлины с целью увеличения их импорта для стабилизации ситуации на рынках соответствующих видов товаров", - указано в пояснительной.

Напомним, законопроект №3310 был зарегистрирован в парламенте 7 апреля, изначально его текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2019 года в парламенте появился текст законопроекта №2482 "О таможенном тарифе Украины". Его разработал Кабмин Алексея Гончарука. На данный момент законопроект снят с рассмотрения.