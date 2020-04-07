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Кабмин предлагает Раде изменить таможенный тариф Украины

Новости » Экономика     07.04.2020 - 14:58
Кабмин предлагает Раде изменить таможенный тариф Украины
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения касаются применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде изменить таможенный тариф Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Так, законопроект №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" был зарегистрирован в парламенте сегодня, 7 апреля.

Сейчас его текст отсутствует, последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в конце ноября 2019 года в парламенте появился текст законопроекта №2482 "О таможенном тарифе Украины". Отмечалось, что документ был разработан с целью приведения товарной номенклатуры в соответствие с требованиями ГС-2017 во исполнение международных обязательств в рамках Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.

Так, документом предусматривалась новая редакция Таможенного тарифа Украины, в основу которого положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД).

Как писало РБК-Украина, в ходе заседание 20 ноября правительство Алексея Гончарука одобрило законопроект о таможенном тарифе Украины. Отмечалось, что документ предусматривает упрощение процедуры таможенного оформления товаров и адаптацию статистической системы к международным стандартам.

Подчеркнем, что по состоянию на сейчас данный законопроект снят с рассмотрения парламента.

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