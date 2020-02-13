В Раде появился текст проекта Кабмина об изменениях в Таможенный кодекс

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров Украины №3038 "О внесении изменения в статью 452 Таможенного кодекса Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован в ВР 7 февраля, сначала его текст отсутствовал. Последний этап прохождения законопроекта - обрабатывается в комитете.

Отметим, статья 452 касается использования информации, предоставляемой органам доходов и сборов. Так, нынешней редакцией кодекса предусматривается, что информация об объемах экспорта и импорта конкретных видов товаров предоставляется центральным органам исполнительной власти по их мотивированному запросу (единоразово) или на основании межведомственных соглашений об информационном обмене (регулярно).

В пояснительной записке отмечается, что Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имеет доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются госорганы или органы местного самоуправления.

Таким образом, предложенные изменения призваны расширить возможности доступа АРМА к источникам информации и обработки данных современными ІТ инструментами, автоматизировать эти процессы и минимизировать участие человека на этапе первичного сбора и обработки данных.

"Законопроектом предлагается определить, что АРМА информацию об экспортно-импортных операциях конкретных субъектов внешнеэкономической деятельности получает путем доступа к соответствующим автоматизированным информационным системам на основании межведомственного соглашения об обмене такой информацией", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект №3038 "О внесении изменения в статью 452 Таможенного кодекса Украины".

Как писало РБК-Украина, в ноябре закон № 202-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины" был опубликован в издании "Голос Украины".

Добавим также, Кабмин предлагает Верховной раде внести изменения в Таможенный и Налоговый кодексы в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".