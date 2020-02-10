Кабмин предлагает Раде принять изменения в Таможенный кодекс

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №3038 "О внесении изменения в статью 452 Таможенного кодекса Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован в ВР 7 февраля. Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст закона отсутствует на сайте Рады.

Отметим, что статья 452 касается использования информации, предоставляемой органам доходов и сборов.

Так, нынешней редакцией кодекса предусматривается, что информация об объемах экспорта и импорта конкретных видов товаров предоставляется центральным органам исполнительной власти по их мотивированному запросу (единоразово) или на основании межведомственных соглашений об информационном обмене (регулярно).

При этом информация по поводу экспортно-импортных операций конкретных субъектов внешнеэкономической деятельности может предоставляться только органам досудебного расследования в связи с осуществлением ими уголовного производства, а также по письменным мотивированным запросам - государственному уполномоченному Антимонопольного комитета и председателю территориального отделения АМКУ в связи с расследованием ими антиконкурентных согласованных действий.

Также предусмотрено, что центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную налоговую и таможенную политику, предоставляет в случаях и в порядке, установленных законом, иным органам, уполномоченным в соответствии с законом на осуществление валютного контроля, информацию, необходимую для осуществления такого контроля.

Напомним, в ноябре закон № 202-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины" был опубликован в издании "Голос Украины".

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде внести изменения в Таможенный и Налоговый кодексы в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".