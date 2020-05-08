В Раде появился текст постановления о докладе главы Нацбанка

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Раде предлагают дать оценку деятельности Смолия

В Верховной раде появился текст постановления №3426 о докладе главы Национального банка Украины Якова Смолия о деятельности НБУ в условиях установленного в Украине карантина. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Документом предлагается по результатам рассмотрения доклада дать оценку деятельности председателя Национального банка Украины по поводу возложенных на него полномочий.

"Заслушать и обсудить на следующем внеочередном пленарном заседании Верховной рады Украины доклад председателя Национального банка Украины о деятельности Национального банка Украины в условиях установленного в Украине карантина", - указано в постановлении.

Напомним, комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в пятницу, 8 мая, заслушает доклад председателя Национального банка Якова Смолия.

Как писало РБК-Украина, в Верховную раду внесли проект постановления №3426 о докладе главы Национального банка Украины о деятельности НБУ в условиях установленного в Украине карантина. Он был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 4 мая.

Так, ранее глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что в парламенте хотят заслушать главу Национального банка Украины Якова Смолия.