ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде появился текст постановления о докладе главы Нацбанка

Новости » Политика     08.05.2020 - 14:21
В Раде появился текст постановления о докладе главы Нацбанка
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Раде предлагают дать оценку деятельности Смолия

В Верховной раде появился текст постановления №3426 о докладе главы Национального банка Украины Якова Смолия о деятельности НБУ в условиях установленного в Украине карантина. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Документом предлагается по результатам рассмотрения доклада дать оценку деятельности председателя Национального банка Украины по поводу возложенных на него полномочий.

"Заслушать и обсудить на следующем внеочередном пленарном заседании Верховной рады Украины доклад председателя Национального банка Украины о деятельности Национального банка Украины в условиях установленного в Украине карантина", - указано в постановлении.

Напомним, комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в пятницу, 8 мая, заслушает доклад председателя Национального банка Якова Смолия.

Как писало РБК-Украина, в Верховную раду внесли проект постановления №3426 о докладе главы Национального банка Украины о деятельности НБУ в условиях установленного в Украине карантина. Он был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 4 мая.

Так, ранее глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что в парламенте хотят заслушать главу Национального банка Украины Якова Смолия.

В Раде заслушают доклад главы Нацбанка Министр финансов назвал главное условие для кредита МВФ
Новости Украины Национальный банк УкраиныВерховная РадаЯков Смолий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь