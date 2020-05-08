В Раде заслушают доклад главы Нацбанка

Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/Press office NBU)

Финкомитет заслушает доклад Смолия

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в пятницу, 8 мая, заслушает доклад председателя Национального банка Якова Смолия. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованный на сайте Верховной рады.

Заседание комитета проходит в режиме видеоконференции.

"Другие вопросы: доклад председателя Национального банка Украины Смолия Я.В. о деятельности Национального банка Украины", - указано в повестке дня.

Напомним, в Верховную раду внесли проект постановления №3426 о докладе главы Национального банка Украины о деятельности НБУ в условиях установленного в Украине карантина. Он был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 4 мая.

Как писало РБК-Украина, ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что в парламенте хотят заслушать главу Национального банка Украины Якова Смолия. Нардеп подчеркивал, что собрал подписи глав многих комитетов и нескольких парламентариев. Наталуха отмечал, что Раду интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина.