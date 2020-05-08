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У Раді з'явився текст постанови про доповідь глави Нацбанку

Новини » Політика     08.05.2020 - 14:21
У Раді з'явився текст постанови про доповідь глави Нацбанку
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раді пропонують дати оцінку діяльності Смолія

У Верховній раді з'явився текст постанови №3426 про доповідь глави Національного банку України Якова Смолія про діяльність НБУ в умовах встановленого в Україні карантину. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документом пропонується за результатами розгляду доповіді дати оцінку діяльності голови Національного банку України з приводу покладених на нього повноважень.

"Заслухати і обговорити на наступному позачерговому пленарному засіданні Верховної ради України доповідь голови Національного банку України про діяльність Національного банку України в умовах встановленого в Україні карантину", - зазначено в постанові.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики в п'ятницю, 8 травня, заслухає доповідь голови Національного банку Якова Смолія.

Як писало РБК-Україна, до Верховної ради внесли проект постанови №3426 про доповідь глави Національного банку України про діяльність НБУ в умовах встановленого в Україні карантину. Він був зареєстрований у парламенті в понеділок, 4 травня.

Так, раніше глава комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що в парламенті хочуть заслухати главу Національного банку України Якова Смолія.

Теги Новини України Національний банк УкраїниВерховна РадаЯків Смолій
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