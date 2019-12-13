В Раде появился текст изменений в закон о статусе иностранцев по виду на жительство

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предлагается упростить оформление иностранцам вида на жительство

В Верховной раде Украины появился текст правительственного законопроекта №2551 "О внесении изменения в статью 5-2 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" (о получении разрешения на жительство). Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, документом предусматривается создание правовых оснований для выдачи иностранцам - гражданам государств, которые могут въезжать в Украину с целью краткосрочного пребывания без визы в соответствии с законодательством Украины или международным договором Украины, видов на жительство в Украине без необходимости предварительного оформления долгосрочных украинских виз.

В пояснительной записке отмечается, что на ноябрь 2019 года правом безвизового въезда на территорию Украины с целью краткосрочного пребывания пользуются граждане 63 государств.

Напомним, в начале декабря Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2551 "О внесении изменения в статью 5-2 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" (о получении разрешения на жительство). Однако сначала текст закона отсутствовал на сайте Рады.

Как писало РБК-Украина, правительство предлагает Раде принять закон о биометрических украинских визах для иностранцев.

Добавим также, Рада планирует определить процедуру признания лицом без гражданства: нардепы поддержали за основу в первом чтении соответствующий проект закона №2335.