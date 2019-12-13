У Раді з'явився текст змін до закону про статус іноземців щодо посвідки на проживання

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується спростити оформлення іноземцям посвідок на тимчасове проживання

У Верховній раді України з'явився текст урядового законопроекту №2551 "Про внесення зміни до статті 5-2 закону" Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства "(щодо отримання дозволу на проживання). Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зокрема, документом передбачається створення правових підстав для видачі іноземцям - громадянам держав, які можуть в’їжджати в Україну з метою короткострокового перебування без візи відповідно до законодавства України чи міжнародного договору України, посвідок на тимчасове проживання в Україні без необхідності попереднього оформлення довгострокових українських віз.

У пояснювальній записці наголошується, що станом на листопад 2019 року правом безвізового в’їзду на територію України з метою короткострокового перебування користуються громадяни 63 держав.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроект №2551 "Про внесення зміни до статті 5-2 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо отримання дозволу на проживання). Однак спочатку текст закону був відсутній на сайті Ради.

Як писало РБК-Україна, уряд також пропонує Раді прийняти закон про біометричні українські візи для іноземців.

Додамо також, Рада планує визначити процедуру визнання особою без громадянства: нардепи підтримали за основу у першому читанні відповідний проект закону №2335.