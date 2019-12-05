Рада планирует определить процедуру признания лицом без гражданства

Фото: заседание Совета (РБК-Украина)

Проект закона поддержал 361 нардеп

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2335 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно признания лицом без гражданства", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона поддержал 361 нардеп. Депутаты Рады также одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Да, создание такой процедуры даст возможность для таких лиц законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, а при условии проживания на территории Украины в указанном статусе более 2 лет - получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство

Кроме этого, предлагается внести изменения в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "Об иммиграции", "О бесплатной правовой помощи", "О судебном сборе", "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус", "Об исполнительном производстве", Кодекс административного судопроизводства.

Изменениями предлагается предоставить лицам, которые обратились с заявлением о признании лицом без гражданства, права на бесплатную вторичную правовую помощь и освободить их от уплаты судебного сбора и авансового взноса по исполнению судебных решений, которые касаются обжалования решений о признании лицом без гражданства.

Также проектом предусмотрены изменения в ЗУ "О занятости населения" для предоставления возможности лицам без гражданства реализовать право на труд и надлежащие условия жизни.

Напомним, 21 ноября Кабмин внес в Верховную раду законопроект №2478 "О внесении изменений в закон "О правовой статус иностранцев и лиц без гражданства" относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз".

Кроме того, в июне Рада VIII созыва приняла во втором чтении законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)". За документ проголосовали 230 народных депутатов.