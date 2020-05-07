В Раде появился текст изменений в Налоговый кодекс в части госдолга

Принятие изменений необходимо для разблокирования использования кредита
В Верховной раде появился текст законопроекта №3436 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу вопросов государственного долга". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Целью документа является разблокирование использования кредита, предоставляемого по договору между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, а также внесение изменений в связи с созданием Долгового агентства Украины.
Предлагается предусмотреть, что временно, на период реализации ратифицированного договора о предоставлении кредита, устанавливаются следующие особенности налогообложения:
При этом порядок освобождения от уплаты акцизного налога при ввозе и реализации такого горючего устанавливается Кабинетом министров Украины.
Напомним, законопроект был внесен в парламент 6 мая, однако сначала его текст отсутствовал.
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает Верховной раде проект закона №3437 "О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины по поводу выполнения условий договора между правительством Украины и правительством республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи".
Так, КМУ на заседании 29 апреля одобрил внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые разблокируют использование кредита 100 млн евро от Польши на обустройство пунктов пропуска на границе.