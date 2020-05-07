У Раді з'явився текст змін до Податкового кодексу в частині держборгу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття змін необхідне для розблокування використання кредиту

У Верховній раді з'явився текст законопроекту №3436 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань державного боргу". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Метою документу є розблокування використання кредиту, що надається згідно з договором між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, а також внесення змін у зв’язку зі створенням Боргового агентства України.

Пропонується передбачити, що тимчасово, на період реалізації ратифікованого договору про надання кредиту, встановлюються такі особливості оподаткування:

до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, визначених пунктом 4-4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України, для виконання договору застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком на додану вартість;

звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із постачання товарів (послуг), якщо такі товари (послуги) постачаються для виконання договору та фінансуються за рахунок такого договору, що здійснюються виконавцями документу, у тому числі їх представництвами, зареєстрованими на митній території України згідно із законодавством, або особами, що уклали контракти на постачання товарів (послуг) з виконавцями такого договору, у тому числі їх представництвами, зареєстрованими на митній території України згідно із законодавством;

операції з ввезення на митну територію України пального, що забезпечують реалізацію договору та фінансуються за його рахунок, звільняються від оподаткування акцизним податком;

операції з реалізації на митній території України пального його виробниками, що забезпечують реалізацію договору та фінансуються за рахунок договору, звільняються від оподаткування акцизним податком.

При цьому порядок звільнення від сплати акцизного податку при ввезенні та реалізації такого пального встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, законопроект був внесений до парламенту 6 травня, однак спочатку його текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів пропонує Верховній раді проект закону №3437 "Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо виконання умов договору між урядом України та урядом республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги".

Так, КМУ на засіданні 29 квітня погодив внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які розблокують використання кредиту 100 млн євро від Польщі на облаштування пунктів пропуску на кордоні.