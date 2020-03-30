У Раді з'явився текст змін Кабміну до бюджету 2020

Доходи держбюджету пропонується зменшити майже на 123 млрд гривень
У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабміну щодо змін до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Зазначимо, що додатки до законопроекту станом на зараз ще не опубліковані.
Згідно з пояснювальною запискою, доходи державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн.
Зокрема, пропонується зменшити показники з
При цьому передбачається збільшити показники з частини чистого прибутку та дивідендів на 26,7 млрд грн через зміну нормативу відрахувань до державного бюджету
По спеціальному фонду зменшити доходи на 1,17 млрд грн в основному по дорожньому фонду у зв’язку з приведенням закону про бюджет на 2020 рік у відповідність до норм пункту 432 розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування та послабленням курсу гривні.
Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду даний проект 29 березня, проте текст з'явився пізніше.
Як писало РБК-Україна, Кабмін на засіданні 29 березня підтримав оновлений макроекономічний прогноз. Так, ключові параметри нового макроекономічного прогнозу виглядають наступним чином: номінальний ВВП - 4 трлн гривень; зростання інфляції - 2,9% (з 5,6% до 8,7%); середньорічний курс - 29,5 грн/дол.; середньомісячна зарплата - 11 тис. грн; рівень безробіття - 9,4%.
Уряд переглядає бюджет-2020 року, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом, жертвами якого в Україні вже стали 11 осіб.