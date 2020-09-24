В Раде появился текст антикоррупционной стратегии: что предлагает Кабмин

В Верховной раде появился текст законопроекта №4135 Кабинета министров об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. В Украине нет основного стратегического документа в сфере предотвращения и противодействия коррупции почти три года.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Стратегия базируется на сочетании двух подходов:
Положения документа также направлены на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.
"Результаты социологических исследований свидетельствуют о существовании в Украине социально-психологического феномена, который заключается в том, что абсолютное большинство населения Украины считает коррупцию позорным и недопустимым явлением, но при этом не видит ничего плохого в решении личных проблем в коррупционный способ", - указано в пояснительной записке.
Положение подразделения 2.2 проекта стратегии направлены на достижение следующих основных результатов:
Положение подразделения 2.4 проекта Антикоррупционной стратегии на
2020-2024 годы направлены на обеспечение гарантий защиты обличителей; совершенствование уведомления о коррупции и рассмотрения такой информации; развитие институциональных возможностей уполномоченных органов для надлежащего обеспечения защиты обличителей коррупции.
В стратегии предлагают установить требование добропорядочности к членам органов судейского управления и надлежащую оценку соответствия этим требованиям кандидатов и действующих членов таких органов; обеспечить надлежащее оценивание добродетели действующих судей и кандидатов на должность судьи, обеспечить прозрачность такой оценки; совершенствовать дисциплинарную процедуру в отношении судей.
В документе прописано устранение коррупционных рисков, существующих при осуществлении контроля со стороны государственных органов, предоставлении разрешений и лицензий; уменьшение регуляторной нагрузки; повышение прозрачности и подотчетности деятельности Антимонопольного комитета Украины, уменьшение дискреции в реализации его полномочий и тому подобное.
Положения стратегии также направлены на совершенствование обжалования действий должностных лиц таможенных органов и уменьшение рисков безосновательного вмешательства правоохранительных органов в деятельность таможни; введение режима общего транзита со странами ЕС; уменьшение перечня оснований для проведения проверок органами налоговой службы, а также количества проверок с непосредственным контактом с плательщиком налога.
Кроме того, положения подразделения 3.4 проекта направлены на:
В проекте прописано создание единого электронного Градостроительного кадастра для предоставления всех админуслуг в сфере градостроительной деятельности; установление правил, согласно которым градостроительная документация разрабатывается исключительно в цифровой форме.
Определяется, что градостроительные условия и ограничения генерируются автоматически программными средствами Градостроительного кадастра; а установление ставок арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности происходит на основе их рыночной стоимости.
Предлагается и введение пилотного проекта по определению земельного налога на основе показателей массовой оценки земель; создание открытой карты строительства, ремонта и эксплуатации дорог, на которой будут отображаться проведенные тендеры и заключенные договоры; а также круглосуточный автоматизированный габаритно-весовой контроль и установление ответственности для грузоотправителей, перевозчиков за превышение габаритно-весовых параметров.
Положения Антикоррупционной стратегии направлены на создание системы электронного учета объектов в сфере обороны и системы учета и мониторинга потребления и качества топлива; устранение коррупционных рисков в проведении закупок товаров, работ, услуг оборонного назначения; повышение эффективности контроля за качеством вооружений и военной техники; устранение коррупционных рисков в обеспечении военнослужащих жильем.
В документе предлагается совершенствование процедур медицинских закупок, определение потребностей и учета медицинских средств; устранение коррупционных рисков при обеспечении лечения за рубежом и при трансплантации.
Также предусматривается повышение прозрачности процедур отбора на руководящие должности в учреждениях здравоохранения; внедрение Информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения Украины (E-SOCIAL) и упрощение предоставления услуг в социальной сфере.
Законопроект №4135 предлагает не только утвердить антикоррупционную стратегию, но и внести изменения в некоторые положения закона "О предотвращении коррупции".
Нацагентство по предотвращению коррупции планируют уполномочить определять порядок мониторинга, координации, оценки эффективности реализации государственной антикоррупционной политики.
Предусматривается введение информационной системы для обеспечения открытости сведений о реализации государственной антикоррупционной политики, других мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции.
Предлагается пересмотреть периодичность подготовки национальных докладов по эффективности государственной антикоррупционной политики и порядок их утверждения; определить сроки, на которые должны разрабатываться и утверждаться Антикоррупционная стратегия и соответствующая государственная программа.
Напомним, в Раде закон об антикоррупционной стратегии Кабмина был зарегистрирован 21 сентября.
Как писало РБК-Украина, 16 сентября Кабинет министров одобрил проект антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.
Подчеркнем, согласно опросу, действия правоохранителей по борьбе с коррупцией одобряет лишь 4% украинцев.