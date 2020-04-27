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В Раде появился первый с 2016 года законопроект об амнистии

Новости » Политика     27.04.2020 - 15:54
В Раде появился первый с 2016 года законопроект об амнистии
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин подал в ВР соответствующий законопроект в понедельник, 27 апреля

В Верховной раде Украины появился законопроект Кабинета министров №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)". Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Документ был зарегистрирован в парламенте сегодня, 27 апреля. На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабинет министров Украины направит на рассмотрение Верховной рады проект закона об амнистии. Парламентарий Алексей Гончаренко отмечал, что предусматривается досрочное освобождение 1960 заключенных.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство юстиции из-за карантина в Украине предлагало амнистию 900 заключенных. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, это предусматривает законопроект об амнистии. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.

Подчеркнем также, ранее в материале РБК-Украина "Вирус несвободы: как в украинских тюрьмах борются с коронавирусом" говорилось, что Минюст не исключает массовое освобождение заключенных из-за COVID-19.

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