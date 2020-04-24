ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин подаст в Раду первый с 2016 года законопроект об амнистии

Новости » Политика     24.04.2020 - 20:14
Кабмин подаст в Раду первый с 2016 года законопроект об амнистии
Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проектом закона предусматривается досрочное освобождение 1960 заключенных

Кабинет министров Украины направит на рассмотрение Верховной рады проект закона об амнистии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексей Гончаренко.

При этом он отметил, что проектом закона предусматривается досрочное освобождение 1960 заключенных.

"Впервые с 2016 года Кабмин подаёт в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах", - написал Гончаренко.

Напомним, ранее Министерство юстиции из-за карантина в Украине предлагало амнистию 900 заключенных. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, это предусматривает законопроект об амнистии, который готовят в Верховной раде. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.

Кроме того, ранее в материале РБК-Украина "Вирус несвободы: как в украинских тюрьмах борются с коронавирусом" говорилось, что Минюст не исключает массовое освобождение заключенных из-за COVID-19.

Кабмин уволил Верланова с должности главы Налоговой службы Кабмин уволил главу Гостаможни
Новости Украины Кабинет Министров Украиныамнистия
News
On Top