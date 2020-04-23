В Раде появился один из законопроектов по поддержке культуры на время карантина

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Одним из авторов проекта является глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Напомним, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подал в Раду на регистрацию пакет законопроектов, направленных на экономическую поддержку культуры и креативных индустрий.

В комитете подчеркивали, что с начала карантина по 1 мая потери в сфере культуры составят 5,8-8,7 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, ранее глава государства Владимир Зеленский одобрил бюджет чрезвычайной ситуации. В частности, бюджетом было урезано финансирование культуры и спорта на 2,3 млрд гривен.