В Раде появился новый нардеп

Депутат Верховной рады Денис Маслов принес присягу народного депутата Украины. Маслов зашел в Раду вместо Александра Ткаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, парламентарий принес присягу с трибуны ВР.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - отметил нардеп.

Так, ЦИК ранее зарегистрировал Маслова. Это произошло на следующий день после признания его народным депутатом.

Напомним, 4 июня нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры.

Как писало РБК-Украина, ЦИК досрочно прекратил полномочия Ткаченко и признал Дениса Маслова избранным народным депутатом: в списке СН на парламентских выборах Маслов шел под 138 номером.