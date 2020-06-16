У Раді з'явився новий нардеп

Депутат Верховної ради Денис Маслов приніс присягу народного депутата України. Маслов зайшов в Раду замість Олександра Ткаченка.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, парламентарій приніс присягу з трибуни ВР.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - зазначив нардеп.

Так, ЦВК раніше зареєструвала Маслова. Це сталося на наступний день після визнання його народним депутатом.

Нагадаємо, 4 червня нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко став міністром культури.

Як писало РБК-Україна, ЦВК достроково припинила повноваження Ткаченка і визнала Дениса Маслова обраним народним депутатом: у списку СН на парламентських виборах Маслов йшов під 138 номером.