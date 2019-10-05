ЦИК зарегистрировал нового нардепа

Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центризбирком зарегистрировал Александра Копыленко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в субботу, 5 октября, в ходе очередного заседания зарегистрировала Александра Копыленко народным депутатом от политической партии "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Как сообщили в ЦИК, Копыленко был зарегистрирован народным депутатом вместо Анны Коваленко, которая добровольно сложила мандат нардепа в связи с назначением в Офис президента. Копыленко был зарегистрирован нардепом от "Слуги народа" под номером 135.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины ... Копыленко Александра Любимовича,.... включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 135", - говорится в заявлении Центризбиркома.

Напомним, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Анны Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Также РБК-Украина писало, что 10 сентября Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа Коваленко. Соответствующий проект постановления №2091 поддержали 369 парламентариев.