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В Раде появился еще один новый нардеп

Новости » Политика     30.06.2020 - 10:27
В Раде появился еще один новый нардеп
Фото: Сергей Евтушок (facebook.com Batkivshchynа)

Он зашел в Раду вместо Ольги Бельковой

Депутат Верховной рады Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Евтушок зашел в Раду вместо Ольги Бельковой.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, депутат принес присягу с трибуны ВР.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа", - отметил парламентарий.

Так, ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка в ходе очередного заседания 25 июня. Он является членом политической партии "Батькивщина", в избирательный список которой включен под №25.

Отметим, он был нардепом в парламенте предыдущего созыва.

Напомним, Рада отказалась прекратить полномочия нардепа от фракции "Голос" Святослава Вакарчука, но поддержала сложение полномочий Ольги Бельковой.

Как писало РБК-Украина, на место Святослава Вакарчука в Верховную раду может пройти жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Рада
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