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Кто зайдет в Раду вместо Бельковой: ЦИК принял решение

Новости » Политика     25.06.2020 - 16:58
Кто зайдет в Раду вместо Бельковой: ЦИК принял решение
Фото: Сергей Евтушок (facebook.com Batkivshchynа)

Комиссия зарегистрировала Евтушка народным депутатом

Место депутата Верховной рады от фракции "Батькивщина" Ольги Бельковой в парламенте займет Сергей Евтушок. Такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В частности, ЦИК признал избранным и зарегистрировал народного депутата Сергея Евтушка.

Так, 25 июня состоялось очередное заседание Центризбиркома.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины... Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии "Батькивщина", - указано в сообщении.

В избирательный список партии Евтушок включен под №25.

Отметим, он был нардепом в парламенте предыдущего созыва.

Напомним, Рада отказалась прекратить полномочия нардепа от фракции "Голос" Святослава Вакарчука, но поддержала сложение полномочий Бельковой.

Как писало РБК-Украина, на место Святослава Вакарчука в Верховную раду может пройти Алина Свидерская, жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Центральная избирательная комиссияВерховная Рада
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