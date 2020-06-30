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У Раді з'явився ще один новий нардеп

Новини » Політика     30.06.2020 - 10:27
У Раді з'явився ще один новий нардеп
Фото: Сергій Євтушок (facebook.com Batkivshchynа)

Він зайшов у Раду замість Ольги Бєлькової

Депутат Верховної ради Сергій Євтушок приніс присягу народного депутата України. Євтушок зайшов у Раду замість Ольги Бєлькової.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, депутат склав присягу з трибуни ВР.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу", - зазначив парламентарій.

Так, раніше Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка в ході чергового засідання 25 червня. Він є членом політичної партії "Батьківщина", у виборчий список якої включений під №25.

Відзначимо, він був нардепом у парламенті попереднього скликання.

Нагадаємо, Рада відмовилася припинити повноваження нардепа від фракції "Голос" Святослава Вакарчука, але підтримала складення повноважень Ольги Бєлькової.

Як писало РБК-Україна, на місце Святослава Вакарчука до Верховної ради може пройти дружина екс-міністра оборони Андрія Загороднюка Аліна Свідерська.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Рада
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