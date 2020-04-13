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Кабмін Шмигаля подав у Раду на затвердження програму своєї діяльності

Новини » Політика     13.04.2020 - 12:02
Кабмін Шмигаля подав у Раду на затвердження програму своєї діяльності
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На цей час текст відповідної постанови відсутній

На сайті Верховної ради зареєстрований проект постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект був внесений до Ради у понеділок, 13 квітня. Наразі його текст відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram опублікував проект програми діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. У проекті програми уряду підтверджується курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також реалізація принципів економічного, правового, соціального розвитку, передбачених Угодою про асоціацію України з ЄС.

Підкреслимо, в короткострокових пріоритетах вказана організація протиепідемічних заходів для боротьби з коронавірусом, зокрема, підготовка лікарень, відновлення системи протиепідемічного захисту, а також забезпечення безперервної роботи критично важливих об'єктів.

Як писало РБК-Україна, 2 квітня Шмигаль повідомив, що Кабмін на позачерговому засіданні затвердив програму діяльності уряду. Він відзначав, що найближчим часом програма буде представлена ​​на розгляд Верховної ради.

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