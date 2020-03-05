ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде появились предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ

Новости » Политика     05.03.2020 - 13:08
В Раде появились предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона готовится на рассмотрение с вето президента

На сайте Верховной рады появились предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - предоставлены предложения президента к закону, готовится на рассмотрение с вето президента.

"Предлагаю в законе, который поступил на подпись, дополнить раздел I положениями о внесении изменений в законы Украины о наделении Министерства обороны Украины полномочиями определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, порядок воинского приветствия, проведения строевого смотра, место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению, а также распространение действия соответствующих положений на военнослужащих всех военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины", - говорится в предложениях главы государства.

Также он предложил внести изменения в раздел II, скорректировав дату вступления закона в силу, срок выполнения и содержание определенных Кабинету министров задач.

Напомним, в конце февраля Зеленский ветировал законопроект №2466.

Как писало РБК-Украина, ранее Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Так, 300 нардепов поддержали его принятие за основу, после чего глава парламента Дмитрий Разумков предложил одобрить документ в целом. За принятие в целом проголосовали 278 нардепов.

Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря С рассмотрения ВР снят ряд законов Кабмина Гончарука, среди них - Трудовой кодекс   
Новости Украины Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь