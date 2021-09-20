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В Раде попросили НАБУ проверить информацию о подкупе депутатов за кадровые голосования

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Киев, Понедельник 20 сентября 2021 16:23
В Раде попросили НАБУ проверить информацию о подкупе депутатов за кадровые голосования Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков обратился к антикоррупционным органам, чтобы они расследовали информацию о возможном подкупе народных депутатов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера на Согласительном совете ВРУ.

"Сегодня много слухов и информации в СМИ, существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тыс. за голос за некоторые отставки (спикера ВР, - ред.). Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведёт такие переговоры, но это точно негативно влияет на деятельность и имидж парламента. На фоне всего другого, что происходит иногда с нашими коллегами, такая информация точно нам с вами не добавляет", - сообщил спикер.

Разумков добавил: "почти уверен", что эта информация не соответствует действительности, но считает, что с этим вопросом должны разобраться антикоррупционные органы, поэтому обратился к ним с депутатским запросом.

Как сообщалось, проект государственного бюджета на 2022 год будут рассматривать в Верховной раде уже 21 сентября. Его должны представить члены правительства.

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