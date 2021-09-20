У Раді попросили НАБУ перевірити інформацію про підкуп депутатів за кадрові голосування

"Сьогодні багато чуток та інформації в ЗМІ, існують розмови, що хтось комусь пропонує 50-70-100 тис. за голос за деякі відставки (спікера ВР, - ред.). Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі переговори, але це точно негативно впливає на діяльність і імідж парламенту. На тлі всього іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає", - повідомив спікер.

Разумков додав: "майже впевнений", що ця інформація не відповідає дійсності, але вважає, що з цим питанням повинні розібратися антикорупційні органи, тому звернувся до них з депутатським запитом.