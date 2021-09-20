У Раді попросили НАБУ перевірити інформацію про підкуп депутатів за кадрові голосування
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів, щоб вони розслідували інформацію про можливий підкуп народних депутатів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву спікера на Погоджувальній раді ВРУ.
"Сьогодні багато чуток та інформації в ЗМІ, існують розмови, що хтось комусь пропонує 50-70-100 тис. за голос за деякі відставки (спікера ВР, - ред.). Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі переговори, але це точно негативно впливає на діяльність і імідж парламенту. На тлі всього іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає", - повідомив спікер.
Разумков додав: "майже впевнений", що ця інформація не відповідає дійсності, але вважає, що з цим питанням повинні розібратися антикорупційні органи, тому звернувся до них з депутатським запитом.
Як повідомлялось, проект державного бюджету на 2022 рік розглядатимуть у Верховній раді вже завтра, 21 вересня. Його повинні представити члени уряду.