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В Раде нет политической воли для решения конституционного кризиса, - Кондратюк

Автор: РБК-Украина

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что в парламенте нет политической воли для принятия законопроектов, которые решили бы конституционный кризис. Однако рабочая группа по этому вопросу создана.

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Об этом Кондратюк заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По ее словам, будет создано три законопроекта: о возвращении электронного декларирования; уголовной ответственности за предоставление недостоверных данных в электронной декларации; об изменениях относительно деятельности Конституционного суда, если они потребуются

"Сейчас, к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, касающийся как возвращение к электронному декларированию ... такие реконструкции Конституционного Суда как института", - сказала Кондратюк.

В материале РБК-Украина "Слово за Радой: как власти намерены выходить из конституционного кризиса" говорилось, что в Раде сейчас много законопроектов, касающихся декларирования и работы Конституционного суда Украины (КСУ). Президент Владимир Зеленский предложил заменить всех судей КСУ и признать их решение от 27 октября юридически "ничтожным".

Напомним, ранее появилась информация, что четыре судьи отказались участвовать в работе Конституционного суда. Таким образом в КСУ теперь не смогут собрать кворум.

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