В Раді немає політичної волі для розв’язання конституційної кризи, - Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що в парламенті немає політичної волі для схвалення законопроєктів, які б розв'язали конституційну кризу. Проте робоча група щодо цього питання створена.

Про це Кондратюк заявила в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За її словами, буде створено три законопроєкти: про повернення електронного декларування; кримінальної відповідальності за надання недостовірних даних в е-декларації; щодо змін стосовно діяльності Конституційного суду, якщо вони будуть потрібні

"Зараз, на жаль, немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який закон, що стосується як повернення до електронного декларування… такі реконструкції Конституційного Суду як інституції", - сказала Кондратюк.

В матеріалі РБК-Україна "Слово за Радою: як влада має намір виходити з конституційної кризи" йшлось, що у Раді зараз багато законопроектів, що стосуються декларування та роботи Конституційного суду України (КСУ). Президент Володимир Зеленський запропонував замінити всіх суддів КСУ і визнати їх рішення від 27 жовтня юридично "нікчемним".

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що чотири судді відмовилися брати участь у роботі Конституційного суду. Таким чином в КСУ тепер не зможуть зібрати кворум.