Часть судей КСУ не будет участвовать в заседаниях до нормализации там ситуации, - источник

Судьи Конституционного суда Украины, (КСУ) которые голосовали против резонансного решения по антикоррупционному законодательству, временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в суде.
По словам собеседника агентства, в четверг в начале пленарного заседания КС, на котором рассматривался "земельный" вопрос, часть судей заявили, что считают недопустимым публикацию в СМИ проектов решений КС.
"Поэтому до нормализации ситуации вокруг КС легитимным способом (судьи - ред.) считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут участвовать в заседаниях КС", - отметил источник.
По информации РБК-Украина, отказались участвовать в работе КС следующие судьи:
Ранее сообщалось, что послы стран Большой семерки осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования. При этом послы отметили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".
Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования были приняты якобы не без внешнего вмешательства. В любом случае украинская власть найдет выход из этой ситуации.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что решение Конституционного суда Украины по декларированию создает проблемы в отношениях с международными партнерами.