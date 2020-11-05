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Часть судей КСУ не будет участвовать в заседаниях до нормализации там ситуации, - источник

Киев, Четверг 05 ноября 2020 15:25
Часть судей КСУ не будет участвовать в заседаниях до нормализации там ситуации, - источник
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Судьи Конституционного суда Украины, (КСУ) которые голосовали против резонансного решения по антикоррупционному законодательству, временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника агентства, в четверг в начале пленарного заседания КС, на котором рассматривался "земельный" вопрос, часть судей заявили, что считают недопустимым публикацию в СМИ проектов решений КС.

"Поэтому до нормализации ситуации вокруг КС легитимным способом (судьи - ред.) считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут участвовать в заседаниях КС", - отметил источник.

По информации РБК-Украина, отказались участвовать в работе КС следующие судьи:

  • Сергей Головатий
  • Олег Первомайский
  • Виктор Колесник
  • Василий Лемак.

Ранее сообщалось, что послы стран Большой семерки осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования. При этом послы отметили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования были приняты якобы не без внешнего вмешательства. В любом случае украинская власть найдет выход из этой ситуации.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что решение Конституционного суда Украины по декларированию создает проблемы в отношениях с международными партнерами.

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