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В Раде пока нет конечного текста закона о деолигархизации, - Разумков

Новина українською →
Украина, Пятница 28 мая 2021 12:05
В Раде пока нет конечного текста закона о деолигархизации, - Разумков Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде отсутствует окончательный вариант законопроекта о деолигархизации. Документ готовится в Офисе президента.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Этот законопроект готовится в Офисе президента. К процессу также привлечено Министерство юстиции. Конечного варианта законопроекта в стенах парламента нет", - сказал глава Рады.

По его словам, олигархизация украинского государства является проблемой, с которой надо бороться. В то же время Разумков отметил, что законодательные инициативы должны предусматривать создание единых правил для всех.

"Нельзя, чтобы законы касались отдельной категории людей. Законы пишутся для всех граждан. И все должны их соблюдать", - заявил спикер парламента.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованные в СМИ нормы якобы "законопроекта об олигархах" не являются текстом самого документа. Текст реального документа еще не готов.

Как писало РБК-Украина, в минувший четверг президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе будет опубликован текст его законопроекта об олигархах. А ранее СМИ распространили якобы нормы этого законопроекта.

Так, разработка законопроекта об олигархах была анонсирована президентом после заседания СНБО еще в середине апреля.

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