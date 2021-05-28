В Раде пока нет конечного текста закона о деолигархизации, - Разумков
Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде отсутствует окончательный вариант законопроекта о деолигархизации. Документ готовится в Офисе президента.
"Этот законопроект готовится в Офисе президента. К процессу также привлечено Министерство юстиции. Конечного варианта законопроекта в стенах парламента нет", - сказал глава Рады.
По его словам, олигархизация украинского государства является проблемой, с которой надо бороться. В то же время Разумков отметил, что законодательные инициативы должны предусматривать создание единых правил для всех.
"Нельзя, чтобы законы касались отдельной категории людей. Законы пишутся для всех граждан. И все должны их соблюдать", - заявил спикер парламента.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованные в СМИ нормы якобы "законопроекта об олигархах" не являются текстом самого документа. Текст реального документа еще не готов.
Как писало РБК-Украина, в минувший четверг президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе будет опубликован текст его законопроекта об олигархах. А ранее СМИ распространили якобы нормы этого законопроекта.
Так, разработка законопроекта об олигархах была анонсирована президентом после заседания СНБО еще в середине апреля.