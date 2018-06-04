В Раде пока нет голосов за законопроект "О дипломатической службе"

Парубий заявил о необходимости проведения дополнительных консультаций

Среди народных депутатов может не найтись голосов для принятия во втором чтении законопроекта "О дипломатической службе", который был ветирован президентом. Об этом в ходе согласительного совета заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"По вопросам аудитора НАБУ и закона о "Дипломатической службе" пока нет (решения, - ред.) комитета. С законом "О дипломатической службе", я считаю, что вопрос еще сложнее. Нам нужно четко видеть, есть ли голоса, хотя бы за одно из предложенных решений", - заявил Парубий.

Он добавил, что в зале должны найтись голоса и для поддержки поправок президента Украины, и за преодоление вето президента.

"Если не будет голосов за одно из предложенных решений, я очень остерегаюсь, что законопроект будет отклонен. Годами работали наши дипломаты над созданием этого закона, поэтому, я думаю, нам придется провести дополнительные консультации", - подчеркнул спикер.

Напомним, как сообщалось, глава государства Петр Порошенко наложил вето на принятый 5 апреля Радой закон "О дипломатической службе". Соответствующий законопроект №7322 четвертого мая 2018 года возвращен с предложениями президента.