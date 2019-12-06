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В Раде подтвердили, что Ясько была кандидатом на главу зарубежного комитета от ОП

Новости » Политика     06.12.2019 - 14:17
В Раде подтвердили, что Ясько была кандидатом на главу зарубежного комитета от ОП
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

На внутрифракционных праймериз Ясько заняла 2-е место

Нардеп Елизавета Ясько не была победителем на праймериз перед избранием нового председателя комитета по вопросам внешней политики Верховной рады, которые были проведены фракцией "Слуга народа". Эту информацию журналистам подтвердил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, на прошлом заседании фракции наибольшую поддержку среди депутатов получила депутат Галина Михайлюк. Однако на должность председателя комитета была назначена Ясько.

"Да, она, Ясько, заняла второе место. Но там был небольшой разрыв. Где-то 7-10 голосов. Но фракция - это только половина голосов. А еще половина - это мнение Офиса президента. Ведь комитет иностранных дел - это прерогатива президента. Я не знаю, почему не было голосов за постановление", - заявил Корниенко.

Председатель партии подчеркнул, что фракция может провести повторные праймериз на должность председателя комитета.

"Часть депутатов говорили, что они не голосовали потому что, они не хотят назначения Ясько, а хотят назначения Яременко. Поскольку постановление было одна, они не могли определиться. В следующий раз сделаем два постановления ... Если у нас в следующем внутреннем праймериз победит представитель не этого комитета, тогда еще сталкиваемся с проблемой перевода между комитетами...", - заявил он.

Напомним, ранее парламент провалил голосование за отставку председателя комитета ВР по внешней политике Богдана Яременко. Заменить Яременко на должности должна была народный депутат Елизавета Ясько.

Как писало РБК-Украина, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос увольнения народного депутата Богдана Яременко повторно рассмотрят на заседании фракции. Заседание фракции планируется собрать перед следующей пленарной неделей.

В Раде появился новый нардеп Рада отказалась увольнять Яременко
Новости Украины комитетСлуга народаАлександр Корниенко
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