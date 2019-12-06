У Раді підтвердили, що Ясько була кандидатом на главу комітету від ОП

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

На внутрішньофракційних праймеріз Ясько зайняла 2-ге місце

Нардеп Єлизавета Ясько не була переможцем на праймеріз перед обранням нового голови комітету з питань зовнішньої політики Верховної ради, які були проведені фракцією "Слуга народа". Цю інформацію журналістам підтвердив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, на минулому засіданні фракції найбільшу підтримку серед депутатів отримала депутат Галина Михайлюк. Однак на посаду голови парламентського комітету була призначена Ясько.

"Так, вона, Ясько, зайняла друге місце. Але там був невеликий розрив. Десь 7-10 голосів. Але фракція - це лише половина голосів. А ще половина - це думка Офісу президента. Адже комітет закордонних справ - це прерогатива президента. Я не знаю, чому не було голосів за постанову", - заявив Корнієко.

Голова партії наголосив, що фракція може провести повторні праймеріз на посаду голови комітету.

"Частина депутатів говорили, що вони не голосували тому що, вони не хочуть призначення Ясько, а хочуть призначення Яременка. Оскільки постанова була одна, вони не могли визначитись. Наступного разу зробимо дві постанови ... Якщо у нас у наступному внутрішньому праймеріз переможе представник не цього комітету, тоді ще стикаємось з проблемою переводу між комітетами...", - заявив він.

Нагадаємо, раніше парламент провалив голосування за відставку голови комітету ВР з зовнішньої політики Богдана Яременка. Замінити Яременка на посаді повинна була народна депутатка Єлизавета Ясько.

Як писало РБК-Україна, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання звільнення народного депутата Богдана Яременка повторно розглянуть на засіданні фракції. Засідання фракції планується зібрати перед наступним пленарним тижнем.