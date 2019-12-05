В Раде подрались депутаты

Фото: драка в Раде (РБК-Украина)

Драка произошла за колонной, которая находится в секторе "Европейской солидарности"

В сессионном зале произошла драка между депутатами. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что депутаты подрались за колонной, которая находится в секторе "Европейской солидарности". Подрались нардепы от "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

"Прекратите драку в зале. Уважаемые коллеги, успокойтесь", - заявил Разумков.

Фото: драка в Раде (РБК-Украина)

При обращении Разумкова за колонной находились депутаты от фракции "ЕС" Владимир Арьев, Руслан Князевич, Андрей Иванчук, а также депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Напомним, первая потасовка в Раде произошла 30 октября. Потасовка возникла из-за возмущения депутата от ОПЗЖ Николая Скорика за отклонения постановления о создании ВСК по событиям в Одессе. Тогда Скорик плечом толкнул народного депутата от СН Николая Тищенко. А представители фракции "Слуга народа" пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.

Также ранее в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между экс-нардеп Олег Ляшко и нардепом Андреем Герусом. Инцидент снимали на камеру, после чего запись выложил лидер Радикальной партии. В связи с этим Ляшко объявили о подозрении.

Позже Бориспольский горрайонный суд отпустил на поруки Виктории Сюмар из партии "Европейская солидарность" и Михаила Волынца из "Батькивщины" бывшего народного депутата Олега Ляшко.