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В Раде подрались депутаты

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 12:06
В Раде подрались депутаты
Фото: драка в Раде (РБК-Украина)

Драка произошла за колонной, которая находится в секторе "Европейской солидарности"

В сессионном зале произошла драка между депутатами. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что депутаты подрались за колонной, которая находится в секторе "Европейской солидарности". Подрались нардепы от "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

"Прекратите драку в зале. Уважаемые коллеги, успокойтесь", - заявил Разумков.

В Раде подрались депутатыФото: драка в Раде (РБК-Украина)

При обращении Разумкова за колонной находились депутаты от фракции "ЕС" Владимир Арьев, Руслан Князевич, Андрей Иванчук, а также депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Напомним, первая потасовка в Раде произошла 30 октября. Потасовка возникла из-за возмущения депутата от ОПЗЖ Николая Скорика за отклонения постановления о создании ВСК по событиям в Одессе. Тогда Скорик плечом толкнул народного депутата от СН Николая Тищенко. А представители фракции "Слуга народа" пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.

Также ранее в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между экс-нардеп Олег Ляшко и нардепом Андреем Герусом. Инцидент снимали на камеру, после чего запись выложил лидер Радикальной партии. В связи с этим Ляшко объявили о подозрении.

Позже Бориспольский горрайонный суд отпустил на поруки Виктории Сюмар из партии "Европейская солидарность" и Михаила Волынца из "Батькивщины" бывшего народного депутата Олега Ляшко.

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