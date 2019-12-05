У Раді побились депутати

Фото: бійка в Раді (РБК-Україна)

Бійка сталась за колоною, яка знаходиться у секторі "Європейської солідарності"

У сесійній залі сталась бійка між депутатами. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що депутати побились за колоною, яка знаходиться у секторі "Європейської солідарності".

"Припиніть бійку в залі. Шановні колеги, заспокойтесь", - заявив Разумков.

Фото: бійка в Раді (РБК-Україна)

Під час звернення Разумкова за колонною перебували депутати від фракції "ЄС" Володимир Арьев, Руслан Князевич, Андрій Іванчук, а також депутат від фракції "Слуга народу" Артем Дмитрука.

Нагадаємо, перша сутичка в Раді сталась 30 жовтня. Сутичка виникла через обурення депутата від ОПЗЖ Миколи Скорика через відхилення постанови про створення ТСК щодо подій в Одесі. Тоді Скорик плечем штовхнув народного депутата від СН Миколу Тищенка. А представники фракції "Слуга народу" намагались заспокоїти Скорика, щоб недопустити бійки.

Також раніше в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" сталась бійка між екс-нардепом Олегом Ляшком і нардепом Андрієм Герусом. Інцидент знімали на камеру, після чого запис виклав лідер Радикальної партії. У зв'язку з цим Ляшку оголосили про підозру.