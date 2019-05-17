В Раде подготовили законопроекты по эконалогу

Средства от экологического налога используются не по назначению, поэтому в Верховной раде же предлагают принять европейские нормы и улучшить экологию Украины. Об этом заявила народный депутат Валерия Заружко в комментарии СМИ.

По словам нардепа, для этой цели в парламенте есть проекты законов 10146 и 10147.

Она сообщила, что лишь 25% от экологических средств используется по назначению. Кроме целевого использования, есть инициатива ввести налоговые стимулы для предприятий, чтобы они инвестировали в модернизацию и обновления своих мощностей.

"Как это сделаем? Из средств, инвестированных в экологическую безопасность оборудования, предприятия имели возможность до 70% эконалога списывать. И еще важный момент, чтобы избежать коррупционной составляющей - все должно быть прописано в законе и проработано по аналогии с возвращением НДС, то есть, в автоматическом режиме", - пояснила Заружко.

Подход уже давно используется в Европе. Во многих странах он взимается с предприятий, загрязняющих среду. Полученные средства идут на решение экологических проблем: строительство очистных сооружений, безопасную утилизацию отходов, сохранение природных заповедников, ландшафтные работы и так далее.

Более того, это одно из условий, которое Украина должна принять в рамках "Национального плана" - обязательства, прописанного в соглашениях с Европейским союзом.

"Перед нами стоят четкие обязательства по улучшению экологической составляющей. Мы как страна обязаны сделать. Это прописано в нашем евроинтеграционном пакете и мы должны это сделать как можно скорее, иначе будем считаться неблагонадежным партнером", - подчеркнула нардеп.

Отметим, экологический налог - механизм возмещения ущерба природе, причиненного в результате деятельности человека. По мнению экспертов, сейчас полученные деньги используются неэффективно. Их могут направить на погашение долгов по выплате заработных плат или на содержание госструктур, но не на экологию.

Как известно, в Министерстве экологии 16 мая проходил круглый стол на данную тематику с участием как профильных специалистов, так и народных депутатов. В ближайшие недели, по словам Заружко, два законопроекта вынесут на голосование парламентариев в первом чтении.